Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Indian Wells το πρωί της Πέμπτης

Πρώτος αντίπαλος του ο Καναδός Σαποβάλοφ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του Indian Wells το πρωί της Πέμπτης (5/3/2026).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει δύσκολο έργο στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.39). Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Καναδό τενίστα θα αρχίσει περίπου στις 05.30-06.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί άλλες έξι φορές στο παρελθόν και ο Σαποβάλοφ προηγείται στο head to head με 4-2. Έχει, μάλιστα, κερδίσει και τα τέσσερα ματς που έχουν δώσει σε σκληρές επιφάνειες, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δύο νίκες σε χώμα.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «64», θα συναντήσει τον Τομάς Ετσεβέρι.

