Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Μαϊάμι κόντρα στον Άρθουρ Φέρι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη κόντρα στον qualifier Άρθουρ Φέρι για το open του Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης (19/03/26, 21:00).

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη (18/03/26), όμως αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Μαϊάμι, η οποία προκάλεσε πολλά προβλήματα στο τουρνουά.

Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα αναμένεται να ξεκινήσει – αν το επιτρέψει ο καιρός – στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Ο νικητής του αγώνα θα κοντραριστεί με τον Ντε Μινόρ (νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης) την Παρασκευή (20/03/26), αν όλα κυλήσουν ομαλά στον προγραμματισμό.

Η Σάκκαρη περιμένει να μάθει αντίπαλο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Παρκς – Κράους αύριο (20/03/26).