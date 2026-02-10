Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο Ρότερνταμ το μεσημέρι της Τετάρτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο indoor τουρνουά του Ρότερνταμ (ATP 500).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No.32) θα κάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2/2026, 14:00, Cosmote Sport 6) πρεμιέρα στη διοργάνωση. Πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Αρτούρ Ριιντερκνές, Νο.28 στον κόσμο.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι στο Tour

Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τους “16”, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.