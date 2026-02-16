Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα το μεσημέρι της Τρίτης στο Κατάρ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (17/02/26) στο τουρνουά του Κατάρ και θα αντιμετωπίσει τον Μοέζ Εσαργκί που είναι στο νούμερο 139 της κατάταξης της ATP.
Με τον Κάρλος Αλκαράθ προπονήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν τον αγώνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο τουρνουά του Κατάρ κόντρα στον Τυνήσιο τενίστα.
Fun practice with @carlosalcaraz in Doha pic.twitter.com/Yn2BJxdSDz— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 16, 2026
Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 12:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.
Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύορ θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μεντβέντεφ – Τζουνσένγκ.