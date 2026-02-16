Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα το μεσημέρι της Τρίτης στο Κατάρ

Ο Έλληνας τενίστας προπονήθηκε με τον Κάρλος Αλκαράθ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open/ REUTERS/Edgar Su

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (17/02/26) στο τουρνουά του Κατάρ και θα αντιμετωπίσει τον Μοέζ Εσαργκί που είναι στο νούμερο 139 της κατάταξης της ATP.

Με τον Κάρλος Αλκαράθ προπονήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν τον αγώνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα στο τουρνουά του Κατάρ κόντρα στον Τυνήσιο τενίστα.

 

Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 12:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύορ θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μεντβέντεφ – Τζουνσένγκ.

