Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

Μεγάλη “συνεργασία” για τον Στέφανο Τσιτσιπά! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα συμμετάσχει στο Indian Wells και θα αγωνιστεί και στο διπλό του τουρνουά, έχοντας διπλά έναν σπουδαίο “σύμμαχο”! Όπως προέκυψε από την σχετική κλήρωση, ο συμπαίκτης του θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει το Σάββατο (07.03.2026) την πορεία του στον Indian Wells, κόντρα στον Μάιχζακ. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως συμπαίκτης και θα βρεθεί στο ταμπλό του διπλού κόντρα στο πολύ δυνατό δίδυμου των Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς.

This doubles draw is STACKED



Djokovic/Tsitsipas (vs. defending champions Arevalo/Pavic)

Sinner/Opelka (vs. top seeds Granollers/Zeballos)

Medvedev/Tien

Zverev/Melo

Shelton/Nava

Auger-Aliassime/Korda



Full Draw https://t.co/SkdmlYmVSh #TennisParadise pic.twitter.com/KbDEaL2VmS — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς στο Indian Wells αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του θεσμού, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Ντένις Σαποβάλοφ.