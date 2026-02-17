Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε και στο διπλό του τουρνουά της Ντόχα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με παρτενέρ τον Άλεξ Πoπίριν κέρδισε στο διπλό του τουρνουά της Ντόχα με 2-0 σετ (6-3, 6-0) τους Βίκτορ Κορνέα και Σίμον Βάλκοφ και πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο.

Μετά τη νίκη επί του Τυνήσιου Εσαργκουί με 2-0 ο Τσιτσιπάς κέρδισε και στο διπλό. Χρειάστηκε λιγότερη από μία ώρα για να καταφέρει ο Έλληνας τενίστας με τον Ποπίριν να πάρουν την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα.

Εκεί, δυσκολεύει το έργο τους, καθώς θα αντιμετωπίσουν τους Χελιοβάρα και Πάτεν, που είναι στο νούμερο 3 του ταμπλό.

Ο Έλληνας τενίστας στο δεύτερο γύρο του μονού της Ντόχα θα κοντραριστεί με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (18/02/26), με τον οποίο έχουν έντονο παρελθόν, καθώς σε πολλές αναμετρήσεις τους έχει υπάρξει ένταση μεταξύ τους.