Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ σ’ έναν ιδιαίτερο αγώνα

Στο περιθώριο του τουρνουά του Ρότερνταμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ, συμμετείχαν σε έναν… ιδιαίτερο αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να βγαίνει νικητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ είχαν στην διάθεση τους από ένα μεγάλο πλαστικό ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό που θα έβγαινε μόλις το έριχναν, ήταν υποχρεωμένοι να παίξουν τον επόμενο πόντο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όπως με το αντίθετο -από το «καλό»- χέρι τους, μόνο με forehand, μόνο με backhand ή απλώς να παίξουν κανονικά.

Το παιχνίδι πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις και πολύ γέλιο, με τον νικητή να κρίνεται στις… λεπτομέρειες.

Backhands only

Court is lava @carlosalcaraz & @steftsitsipas play a special ‘Do or Dice’ Challenge! #abnamroopen #AAO2025 @atptour @TennisTV pic.twitter.com/nAMzwvOUnJ