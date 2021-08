Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα διεθνή Μέσα, αποτελώντας πια ένα από τα μεγαλύτερα brand στον κόσμο, τόσο με τις επιδόσεις του εντός των κορτ, όσο και με την εικόνα του εκτός αυτών.

Κάπως έτσι, μετά τη μεγάλη του συνέντευξη στην αμερικανική Vogue, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φιγουράρει και σε πρωτοσέλιδο της διάσημης γαλλικής εφημερίδας «L’Equipe».

Λίγο πριν πέσει στη… μάχη για το τέταρτο φετινό Γκραν Σλαμ και μετά την εξαιρετική παρουσία του στα δύο πρώτα (Ημιτελικά στο Australian Open, Τελικό στο Roland Garros), ο Τσιτσιπάς πρωταγωνιστεί στο γαλλικό έντυπο, με σχετική φωτογράφιση και συνέντευξη, η οποία φέρει τον τίτλο: «Ίσως έχω κάτι μοναδικό». Στο πρωτοσέλιδο δε, ο Στέφανος τονίζει: «Στόχος μου να πετύχω πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ».

Great #photoshoot with Mr @steftsitsipas for @lequipe mag published today 👍🔥📸!

I really had a great time doing it 😉👌!@atptour #tsitsipas #tennis #portrait pic.twitter.com/s8c9wyIQlA