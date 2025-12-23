Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Ντουμπάι και βρήκε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μπάσκετ υψηλού επιπέδου, δίνοντας το “παρών” στην αναμέτρηση της Dubai BC με την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Dubai BC υποδέχθηκε την Αρμάνι Μιλάνο στην Coca-Cola Arena για την 18η αγωνιστική της Euroleague, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να βρίσκεται στις court seats και να παρακολουθεί το ενδιαφέρον παιχνίδι.

Ο σκηνοθέτης εντόπισε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, ο οποίος ζούσε έντονα τον αγώνα, όντας ιδιαίτερα χαμογελαστός.