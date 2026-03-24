Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο στόχαστρο της ισπανικής AS: «Προβλέψιμος χωρίς τακτικές λύσεις»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αδυνατεί να βρει τον καλό του εαυτό τα τελευταία χρόνια, πηγαίνοντας από το κακό στο χειρότερο, με την ισπανική AS να δημοσιεύει ένα εκτενές άρθρο για την πτωτική πορεία του Έλληνα τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέτυχε να προχωρήσει μακριά και στο Miami Open, γνωρίζοντας την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Αρτούρ Φις. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπορεί να αποκτήσει σταθερότητα και βρίσκεται πλέον στο Νο.51 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η ισπανική As δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο αναφερόμενη στην πτωτική πορεία του Έλληνα τενίστα, χαρακτηρίζοντας τον προβλέψιμο και χωρίς τακτικές λύσεις.

“Ο Έλληνας, δύο φορές φιναλίστ σε τουρνουά Grand Slam και νικητής των Finals το 2019, συνεχίζει να βρίσκεται σε πτωτική πορεία που, για διάφορους λόγους, τον έχει απομακρύνει από την ελίτ του παγκόσμιου τένις”, αναφέρεται αρχικά στο άρθρο της ισπανικής ιστοσελίδας.

“Κάποιοι συνεχίζουν να παλεύουν για τις κορυφές, άλλοι όχι τόσο, και μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις είναι αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος, αφού για χρόνια έβλεπε κατάματα τους καλύτερους, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό μια σκληρή πτώση στην κόλαση.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η χειρότερη θέση του από τον Απρίλιο του 2018, και η πτώση του Στέφανου προκαλεί ανησυχία. Από τότε που έφτασε στους ημιτελικούς του Roland Garros το 2024, ο Αθηναίος έχει χάσει επτά από τους έντεκα αγώνες Grand Slam που έχει διαγωνιστεί, με τον δεύτερο γύρο να αποτελεί πάντα το ανώτατο όριο σε ένα μεγάλο τουρνουά, ενώ από τότε έχει επίσης ηττηθεί σε εννέα από τους δώδεκα αγώνες που έχει διαγωνιστεί εναντίον αντιπάλων από το top-20 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας προβλέψιμος Τσιτσιπάς, παγιδευμένος σε ένα μοτίβο που οι αντίπαλοί του αντιγράφουν με επιτυχία: να πιέζουν το backhand του, να τον μετακινούν, να τον εμποδίζουν να επιβάλλει το forehand του και να περιμένουν το λάθος. Χωρίς τακτικές λύσεις ή αποτελεσματική προσαρμογή, το τένις του έχει χάσει την οξύτητα, την ταυτότητα και την ικανότητα να επιβάλλει τους όρους που τον οδήγησαν να καθιερωθεί σε μια ελίτ από την οποία τώρα απέχει ένας από τους πιο καταραμένους τενίστες της ήδη καταραμένης γενιάς της δεκαετίας του ’90”, γράφει μεταξύ άλλων η As για τον Στέφανο Τσιτσιπά.