Θέλει να γράψει… Ιστορία στην Μελβούρνη! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Κάρεν Χατσάνοφ με 3-1 σετ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Australian Open και την Κυριακή (29.01 / 10:30) θα δώσει “μάχη” για τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε έτσι για πρώτη φορά στην καριέρα στον τελικό του Australian Open. Παράλληλα, θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε τελικό Grand Slam, μετά τη μεγάλη μάχη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό από το ματς που θα ακολουθήσει, μεταξύ Τζόκοβιτς και Πολ. Εάν νικήσει και στον τελικό, θα περάσει αυτομάτως στο νο1 του παγκόσμιου Ranking.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πιο… έτοιμος από ποτέ και ξεπέρασε το εμπόδιο του Καρέν Χατσάνοφ στα τέσσερα σετ (7-6(2), 6-4, 6-7(6), 6-3).

Το νο3 του ταμπλό «ξόρκισε την κατάρα» των ημιτελικών που τον ακολουθούσε (1-4) στον 3ο διαδοχικό και 4ο συνολικά που έδωσε στην Αυστραλία και πήρε το «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά.

O Τσιτσιπάς πήρε στο τάι μπρέικ το πρώτο σετ, έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά, όταν έχασε μέσα από τα χέρια του το 3ο σετ και… επέστρεψε δριμύτερος στο court, για να τελειώσει “τη δουλειά” στα 4 σετ, μετά από 3 ώρες και 21 λεπτά αγώνα στη Rod Laver Arena.

It took minutes of twists and turns, breaks of serve, and a tiebreak



But @steftsitsipas seals the first set 7-6(2).



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/awE8IUQh3H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

Clutch Khachanov clinches the third set!



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/RNauk0dUff — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023