Μετά την επιτυχημένη πορεία του στο Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκουραστεί για μία εβδομάδα και θα δώσει στη συνέχεια το παρών στο Ρότερνταμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα επιστρέψει στα κορτ για το indoor τουρνουά ABN AMRO World Tennis Tournament στο Ρότερνταμ, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 5-13 Φεβρουαρίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αποτελέσει το No2 του ταμπλό, καθώς στην entry list υπάρχει και το όνομα του Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Βέβαια, ο Ρώσος είναι εξαιρετικά πιθανό να αποσυρθεί από το τουρνουά κι έτσι ο Έλληνας τενίστας να τεθεί επικεφαλής.

Πέρσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού γνωρίζοντας την ήττα από τον μετέπειτα κάτοχο, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Can’t wait to have you again @steftsitsipas ! @Jan_Kooijman you must be excited too to see your secret crush again 🔥#SeeYouInFebruary #abnamrowtt #Rotterdam #BuyYourTicketsNow #Tsitsipas pic.twitter.com/IiLxcRxno6