Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Six Kings Slam της Σαουδικής Αραβίας

Στο Ριάντ θα αγωνιστεί τον Οκτώβριο ο Έλληνας τενίστας
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς / AP Photo / Frank Franklin II

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη θέση του Τζακ Ντρέιπερ στο Six Kings Slam που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ντρέιπερ τραυματίστηκε στο χέρι και θα χάσει όλη τη σεζόν και αυτό οδήγησε την αντικατάστασή του από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Οι υπόλοιποι αθλητές που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση της Σαουδικής Αραβίας είναι οι Αλκαράθ, Σίνερ, Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ και Φριτζ.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει έπαθλο της τάξεως των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον νικητή να παίρνει 5 εκατομμύρια. Την περσινή σεζόν νικητής ήταν ο Γιαννίκ Σίνερ.

