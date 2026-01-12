Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Βούκιτς στην Αδελαΐδα

Τον πρώτο του αντίπαλο στο 500άρι τουρνουά της Αδελαΐδας έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς η κληρωτίδα τον έφερε απέναντι από τον Αλεξάντερ Βούκιτς, για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Μετά την εξαιρετική παρουσία του στο United Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να επιστρέψει και στο τουρ, με τον Αλεξάντερ Βούκιτς (Νο87 στον κόσμο) να είναι το πρώτο του “εμπόδιο” στη σεζόν, στο τουρνουά της Αδελαΐδας.

Οι δύο τενίστες είχαν βρεθεί ξανά αντίπαλοι στους 16 του Los Cabos το 2024, με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-0). Αν τα καταφέρει και αυτή τη φορά δε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του Ντιαλό-Βαβασόρι.