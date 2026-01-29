Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα τένις στους αγώνες του Davis Cup με το Μεξικό

Στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβο Ντο θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια της διοργάνωσης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας τένις/ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε γνωστό ότι θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα τένις της Ελλάδας στα παιχνίδια του Davis Cup κόντρα στο Μεξικό.

Οι αγώνες του Davis Cup θα γίνουν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2026 στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο και ο Τσιτσιπάς θα παραταχθεί κανονικά με τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής ομάδας και, όπως είναι λογικό, θα πάρει το ρόλο του αρχηγού.

Μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στην ομάδα θα είναι οι Σακελλαρίδης (Νο 287), Ξυλάς (Νο 395), Αζοΐδης (Νο 1164) και Κουντουράκης (Νο 1423).

Από την πλευρά του, το Μεξικό θα αγωνιστεί με τους Μέντεζ (Νο 234), Σεράνο (Νο415), Φιέρος (Νο 615) και Σάντσες (Νο 800).

Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες στοχεύουν στη διάκριση και τη συνέχιση της πορείας τους στη διοργάνωση, με το ελληνικό συγκρότημα να υπολογίζει δυναμικά και στη στήριξη του φίλαθλου κοινού.

Αθλητικά
