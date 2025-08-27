Ο Στέφανος Τζίμα πέτυχε δυο γκολ σε έξι λεπτά στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον

Μόλις πέντε λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τζίμας για να βρει δίχτυα στο παρθενικό του παιχνίδι με την Μπράιτον, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον!

Ο Στέφανος Τζίμας ο οποίος πέρασε ως αλλαγή για την Μπράιτον στο 66ο λεπτό του αγώνα κόντρα στην Όξφορντ, στο πλαίσιο του League Cup, δεν άργησε να βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, καθώς στο 71′ άνοιξε λογαριασμό με τους «γλάρους» κάνοντας το 4-0 στην αναμέτρηση.

Ο νεαρός φορ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έξι λεπτά αργότερα, εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0!

Stefanos Tzimas | Oxford United 0-4 Brightonpic.twitter.com/l1ybdsDwTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

2 assists for Harry Howell and 2 goals for Stefanos Tzimas!! 5-0 Brighton pic.twitter.com/S8d9p3HL2V — Owen (@owen_bhafc) August 27, 2025

Το ντεμπούτο του με τους «γλάρους» δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικό, με τον Τζίμα να δείχνει ετοιμότητα, αυτοπεποίθηση και επιθετικό ένστικτο, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στο τεχνικό τιμ της αγγλικής ομάδας.