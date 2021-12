Νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ είναι ο Στιβ Κερ. Ο τεχνικός των Γουόριορς θα αντικαταστήσει τον Γκρεγκ Πόποβιτς, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Ο Στιβ Κερ θα είναι στον πάγκο της Team USA την τριετία 2022-24, όπως ανακοίνωσε η USA Basketball. Ο έμπειρος τεχνικός θα θα διαδεχθεί τον Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ και θα οδηγήσει την ομάδα στους Ολυμπιακούς του Παρισιού αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Να σημειωθεί ότι ο Κερ βρισκόταν ήδη στο team της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, καθώς είχε τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του Γκρεγκ Πόποβιτς

The head coach of the 2022-24 🇺🇸 #USABMNT, @SteveKerr.