Αθλητικά

Ο Ταγίπ Ερντογάν στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας: Τετ α τετ με Αταμάν και Όσμαν

Η Τουρκία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Ο Ταγίπ Ερντογάν στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας: Τετ α τετ με Αταμάν και Όσμαν

Με φόρα από την κατάκτηση του ιστορικού ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, νικώντας εντός έδρας τη Βοσνία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισκέφτηκε τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Ο Ερντογάν συνομίλησε με τους παίκτες, έχοντας τετ-α-τετ για αρκετή ώρα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά και με τον φόργουορντ του τριφυλλιού, Τσέντι Όσμαν.

Παρών ήταν και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
89
77
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo