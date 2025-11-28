Ο Ταγίπ Ερντογάν στα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας: Τετ α τετ με Αταμάν και Όσμαν

Με φόρα από την κατάκτηση του ιστορικού ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, νικώντας εντός έδρας τη Βοσνία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισκέφτηκε τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του στα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν συνομίλησε με τους παίκτες, έχοντας τετ-α-τετ για αρκετή ώρα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά και με τον φόργουορντ του τριφυλλιού, Τσέντι Όσμαν.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam’ı soyunma odasında ziyaret etti. https://t.co/5SV2Js0SKf pic.twitter.com/dy09qUR9md — TRT HABER (@trthaber) November 27, 2025

Παρών ήταν και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου.