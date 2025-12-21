Αθλητικά

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ με τον Ολυμπιακό με τους 41 πόντους κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

Μυθική εμφάνιση από τον γκαρντ των Πειραιωτών στο ΣΕΦ
Ντόρσεϊ
Ο Ντόρσεϊ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκανε ατομικό ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού πετυχαίνοντας 41 πόντους κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της GBL..

Το προηγούμενο ρεκόρ οι 32 πόντοι που είχε πετύχει κόντρα στην Τσσκα το 2021 για τη Euroleague με τον Ολυμπιακό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε ρεκόρ 29 πόντων, πάλι με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου. Το απόλυτο ρεκόρ του Έλληνα γκαρντ είναι οι 47 πόντοι που είχε πετύχει στην G-League το Δεκέμβριο του 2022.

Ο Ντόρσεϊ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις από τον Μόρις που έκανε θετικό ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών, πετυχαίνοντας 8 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ.

 

Ο Ντόρσεϊ έκανε ρεκόρ και στα τρίποντα για τον Ολυμπιακό με τα 9 που πέτυχε, αφού ξεπέρασε τα 8 εύστοχα που είχε ο Κάνααν κόντρα στην ΑΕΚ από το 2023.

Ο απολογισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ

41 πόντοι
3/5 δίποντα
9/14 τρίποντα
8/8 βολές
6 ριμπάουντ
5 ασίστ
1 λάθος
1 μπλοκ
7 κερδισμένα φάουλ
+26 στο +-
45 INDEX σε 31’59”

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
230
133
129
105
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo