Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ MVP της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague

Εμφάνιση καριέρας έκανε ο ομογενής γκαρντ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, χάρη στην τρομερή εμφάνισή του στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πήρε… φωτιά από το ξεκίνημα του αγώνα και μέτρησε 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 10/11 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και 1 φάουλ. Με αυτά τα νούμερα, ο Ντόρσεϊ συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και διέλυσε τον ανταγωνισμό για το βραβείο του MVP της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 37 πόντοι, όσο και οι 43 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Ντόρσεϊ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

