Ο Ταϊρίκ Τζόουνς για το μέλλον του: Πρώτα «πρέπει να φύγεις», τώρα πρέπει να μείνεις»

Η περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν έχει μετατραπεί σε σίριαλ, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τον κάνει δικό του κι έτσι να ενισχυθεί σημαντικά στους ψηλούς.

Ο σέντερ της Παρτίζαν έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελευθερία του πριν τις 5 Ιανουαρίου, καταλυτική ημερομηνία για τέτοιου είδους μετακινήσεις παικτών στη Euroleague.

Ο Τζόουνς ακόμη ανήκει στην Παρτίζαν, με τους Σέρβους να μην έχουν σκοπό να τον αφήσουν να φύγει, πριν βρουν τον ιδανικό αντικαταστάτη του.

Με ανάρτηση του στα social media, ο Αμερικανός σέντερ φαίνεται να τα έχει βάλει με τη διοίκηση της Παρτίζαν η οποία δεν έχει διατηρήσει μία σταθερή στάση για το μέλλον του.

“Πρώτα είναι “πρέπει να φύγεις”, τώρα είναι “πρέπει να μείνεις”” αναφέρει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στο insta-story που πόσταρε, δείχνοντας έτσι την ενόχλησή του.