Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα χάσει για τον Ολυμπιακό τον ημιτελικό του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησες τραυματίας από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ και οι εξετάσεις του έδειξαν τενοντίτιδα στο γόνατο, με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός αγώνα για τον ημιτελικό με το Μαρούσι, στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ταϊρίκ Τζόουνς στο αυριανό παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά μπορεί να ελπίζει ακόμη ότι θα τον έχει στη διάθεσή του για τον τελικό του Final 8, εφόσον προκριθεί επί του Αμαρουσίου.

Η κατάσταση του Αμερικανού σέντερ θα επανεκτιμηθεί πλέον τις επόμενες ημέρες και έτσι, η συμμετοχή του στο ματς που θα κρίνει τον τροπαιούχο, θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Τη θέση του στο ροτέισον του Μπαρτζώκα θα πάρει πάντως έως τότε, ο Ντόντα Χολ.