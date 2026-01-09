Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα μπει στη 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου – Δηλώθηκε και στην GBL

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό, καθώς θα είναι διαθέσιμος και για το αποψινό (09/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου στην 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν σε φουλ ρυθμό με την Παρτιζάν και έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να τον έχει στη 12άδα του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, αποφασίζοντας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής.

Ο Αμερικανός σέντερ δηλώθηκε πάντως από τους Πειραιώτες και στην GBL, με αποτέλεσμα να πλησιάζει η ώρα που θα πατήσει παρκέ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τζόουνς θα είναι στην 8άδα των ξένων, μαζί με τους Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.