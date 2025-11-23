Ο Τάισον Γουόρντ δοκίμασε τρίγωνα Πανοράματος και έμεινε άφωνος

Μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, ο Τάισον Γουόρντ θέλησε να δοκιμάζει ένα παραδοσιακό γλυκό της πόλης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού δοκίμασε, φυσικά, τρίγωνα Πανοράματος, μένοντας άφωνος.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν σταματάει να δοκιμάζει ελληνικές γεύσεις, ο Γουόρντ απόλαυσε το γλυκό του, το οποίο δεν γνώριζε, μάλιστα, καν τι ήταν.

Την εμπειρία του αυτή μοιράστηκε με τους ακολούθους στο Instagram μέσω ενός story, στο οποίο έγραψε: “Ότι και να είναι αυτό, είναι εξαιρετικό.”

Μετά το ευχάριστο διάλειμμα, ο Γουόρντ και οι συμπαίκτες του επιστρέφουν στην Αθήνα για να αναχωρήσουν σε λίγες μέρες για το Βελιγράδι και το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague.