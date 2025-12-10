Ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στους πάγκους, ανακοινώθηκε από τη Ραντνίτσκι Νις

Ο Τάκης Λεμονής ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι Νις και θα επιστρέψει στη «δράση» μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Το 2018 ο Τάκης Λεμονής αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και έκτοτε είχε αποστασιοποιηθεί από την προπονητική. Πλέον, θα είναι προπονητής της Ραντνίτσκι Νις με στόχο να σώσει τη σερβική ομάδα από τον υποβιβασμό.

Η νέα ομάδα του πολύπειρου τεχνικού βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 16 βαθμούς και έχει ήδη αλλάξει δύο προπονητές τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με σερβικά μέσα ο Έλληνας προπονητής παρακολούθησε τον τελευταίο αγώνα της ομάδας κόντρα στην Τσουκαρίτσκι και ενθουσίασε τους ιθύνοντες της ομάδας με το επίπεδο προετοιμασίας που είχε κάνει.

Οι δηλώσεις του Τάκη Λεμονή για την επιστροφή στους πάγκους

«Έρχομαι στο Νις με καλή αίσθηση. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πολλούς Σέρβους. Είχα κάνει ξεκίνημα στην καριέρα μου με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς. Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια κράτη. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον ισχυρό άντρα του συλλόγου, τον Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη.

Θέλω να φέρω τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Η διοίκηση μου παρουσίασε το πλάνο της και με έκανε να ενδιαφερθώ. Ξέρω την κατάσταση στην ομάδα, η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτό με έπεισε να έρθω. Είδα δώδεκα ματς της Ραντνίτσκι, έχω εξοικειωθεί με αρκετά πράγματα, νομίζω ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ματς και μετά είναι η διακοπή, που θα μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα.

Βλέπετε, αποφάσισα να μην δουλέψω άλλο στην Ελλάδα. Μετά από τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι πραγματικά δύσκολο να δουλέψεις για άλλη ομάδα εκεί. Υπήρξαν κάποιες κρούσεις, αλλά… Εντέλει, δεν ήταν καλή απόφαση για μένα, αυτή η απουσία, αλλά το έχω αποδεχτεί. Έχω μεγάλη δίψα για νίκες, έτσι ήμουν και σαν παιδί, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει».

Την ώρα που έβγαζαν φωτογραφίες για την ανακοίνωσή του ανέφερε: «Μου αρέσουν τα χρώματα της ομάδας. Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου να με ρωτήσει τι χρώματα φοράει η Ραντνίτσκι».