Ο Τάσος Δουβίκας γράφει ιστορία με την Κόμο στην ιταλική Serie A

Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας στην Κόμο και με την ομάδα του να “παλεύει” για την έξοδο στην Ευρώπη, ο ίδιος έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία στην ιταλική Serie A.

Μετά το νέο γκολ του στην ευρεία νίκη της Κόμο επί της Πίζα με 5-0, ο Τάσος Δουβίκας έφθασε τα 11 γκολ στη Serie A και πλέον μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών για την ομάδα του.

Ο Έλληνας επιθετικός “έπιασε” τον Ρενάτο Κατανέο στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ σε μία σεζόν για την ιταλική ομάδα και έχει τη δυνατότητα να “κυνηγήσει” την πρωτιά, η οποία και ανήκει στον Τζιουζέπε Μπαλντίνι με 13 γκολ, από το μακρινό 1952. Ο Τάσος Δουβίκας έχει πετύχει πάντως και άλλα τρία γκολ στο Κύπελλο Ιταλίας.