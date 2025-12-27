Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε γκολ στο 3-0 της Κόμο στην έδρα της Λέτσε

Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει, η Κόμο επικράτησε εκτός έδρας της Λέτσε με 3-0, για την 17η αγωνιστική στη Serie A.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός ξεκίνησε βασικός για ακόμη ένα παιχνίδι και σημείωσε το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 75′ Ο Τάσος Δουβίκας “εκτέλεσε” τον Φαλκόνε με μία επαφή, έπειτα από ασίστ του Νίκο Παθ.

Αυτό ήταν το έβδομο τέρμα του Δουβίκα τη φετινή σεζόν σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στο ενεργητικό του μετρά και μία ασίστ.

GOAL: TASOS DOUVIKAS MAKES IT THREE FOR COMO!



Lecce 0-3 Como. pic.twitter.com/wVyvCrqwCF — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) December 27, 2025

Με τη νίκη αυτή, η Κόμο ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι έχει βάλει πλώρη για ευρωπαϊκή έξοδο.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 17η αγωνιστική

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48′ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20′ Παζ, 66′ Χακόμπο, 75′ Δουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(27′ Βλάσιτς, 45′ Πράτι, 66′ Κιλίτσoϊ)