Αθλητικά

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε γκολ στο 3-0 της Κόμο στην έδρα της Λέτσε

Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 7 γκολ τη φετινή σεζόν
Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε για την Κόμο
Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε για την Κόμο (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει, η Κόμο επικράτησε εκτός έδρας της Λέτσε με 3-0, για την 17η αγωνιστική στη Serie A.

Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός ξεκίνησε βασικός για ακόμη ένα παιχνίδι και σημείωσε το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 75′ Ο Τάσος Δουβίκας “εκτέλεσε” τον Φαλκόνε με μία επαφή, έπειτα από ασίστ του Νίκο Παθ.

Αυτό ήταν το έβδομο τέρμα του Δουβίκα τη φετινή σεζόν σε Serie A και Κύπελλο Ιταλίας, ενώ στο ενεργητικό του μετρά και μία ασίστ.

Με τη νίκη αυτή, η Κόμο ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι έχει βάλει πλώρη για ευρωπαϊκή έξοδο.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 17η αγωνιστική

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48′ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20′ Παζ, 66′ Χακόμπο, 75′ Δουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(27′ Βλάσιτς, 45′ Πράτι, 66′ Κιλίτσoϊ)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
133
110
92
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo