Ο Τάσος Δουβίκας σημείωσε χατ-τρικ στη φιλική νίκη της Θέλτα, το υπέροχο γκολ με μακρινή λόμπα

Ο Τάσος Δουβίκας πήρε το… όπλο του και σημείωσε τρία από τα τέσσερα γκολ της Θέλτα στο φιλικό επί της Βιζέλα (4-0).

Πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο, ο Τάσος Δουβίκας «υπέγραψε» με εμφατικό τρόπο τη φιλική νίκη της Θέλτα επί της Βιζέλα με σκορ 4-0.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 2ο λεπτό με προβολή, στο 22‘ με υπέροχη μακρινή λόμπα και στο 41′ με πλασέ.

Anastasios Douvikas gets his brace with a lovely finish for Celta Vigo.pic.twitter.com/1SRvhoXoD9