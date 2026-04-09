Ο ταυρομάχος Πινέδα στο Βαγέκας: Φοβερό βίντεο της ΑΕΚ για τη μάχη με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (9/4/2026, 19:45, ΑΝΤ1, Cosmote 2) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Conference League.

Λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη στο Βαγέκας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανέβασε ένα βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον Ορμπελίν Πινέδα ως… ταυρομάχο έτοιμο να τα βάλει με έναν κατάλευκο ταύρο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμη για… ταυρομαχία, με την Ένωση να επιθυμεί να πάρει ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά το διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού για τα πλέι οφ της Super League.