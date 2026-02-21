Ο Τεντόγλου βγήκε δεύτερος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου με άλμα στα 8,14 μέτρα, στην τρίτη θέση ο Σταματονικολός

Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Νικόλαος Σταματονικολός βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που γίνεται στην πίστα Ατλέτσκα Ντβοράνα στην περιοχή Μπάνιτσα του Βελιγραδίου, αλλά δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τον φορμαρισμένο, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Ο 21χρονος Βούλγαρος άλτης του μήκους συνεχίζει τους εξαιρετικούς αγώνες με μεγάλες επιδόσεις, κερδίζοντας και το βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αφήνοντας δεύτερο τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πήδηξε 8.42μ -στην τελευταία του προσπάθεια- για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Τα άλματά του κατά σειρά: 8.28 – 8.39 – 8.23 – 8.23 – άκυρο και 8.42μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δε βρέθηκε σε καλή μέρα για να κοντράρει το Βούλγαρο. Με καλύτερη επίδοση στο 8.14μ. ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση. Τα άλματά του κατά σειρά ήταν: 7.64 – 7.83 – 8.04 – 7.79 – 8.04 και 8.14μ.

Ο Τεντόλγου δεν μπόρεσε να πιάσει τα άλματα που έκανε προ δέκα ημερών στο μίτινγκ του Βελιγραδίου όταν και κατέγραψε την κορυφαία φετινή του επίδοση στα 8.27μ., με αποτέλεσμα να περιοριστεί στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση με καλύτερο άλμα στο 7.76μ (η τρίτη του προσπάθεια) ο Νίκος Σταματονικολός.