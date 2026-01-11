Ο Τετέ ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο μέχρι το 2029

Παίκτης της Γκρέμιο είναι κι επίσημα ο Τετέ, αφού η ομάδα της Βραζιλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην πια ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, έχοντας ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή.

Μετά από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό, ο Τετέ αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για την Γκρέμιο, στην οποία είχε ξεκινήσει την καριέρα του και οι “πράσινοι” συμφώνησαν με τους Βραζιλιάνους για την πώλησή του.

H Γκρέμιο ανακοίνωσε μάλιστα την απόκτησή του, αναφέροντας τα εξής: “Ο άσωτος γιος επιστρέφει στην πατρίδα του και ο Τέτε επιστρέφει στην Γκρέμιο. Αφού ολοκλήρωσε την ανάπτυξή του και έχτισε μια καριέρα στην Ευρώπη, ο αθλητής επιστρέφει στον σύλλογο με συμβόλαιο τεσσάρων ετών – μέχρι το τέλος του 2029.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να λάβει ένα ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη μετεγγραφή.