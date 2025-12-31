Ο Τετέ προτάθηκε στην Μπενφίκα

Τα μεταγραφικά σενάρια στο εξωτερικό για τον Τετέ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τους Πορτογάλους να υποστηρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού προτάθηκε στην Μπενφίκα.

Ο μάνατζερ του Τετέ ψάχνεται στην αγορά για τον πελάτη του. Η Γκρέμιο είναι η ομάδα που θέλει διακαώς να τον αποκτήσει, ωστόσο ο Βραζιλιάνος άσος του Παναθηναϊκού προτάθηκε και στην Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρουί Σάντος του “Cnnportugal”, ο Τετέ έχει προταθεί στην Μπενφίκα, η οποία ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Τούρκου αριστερού εξτρέμ Κερέμ Ακτούρκογλου που πωλήθηκε πριν λίγους μήνες στη Φενέρμπαχτσε.

Για την ώρα, ο Βραζιλιάνος συνεχίζει κανονικά στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στις προπονήσεις, δουλεύοντας για τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του Μπενίτεθ στο 2026.