Αθλητικά

Ο Τετέ προτάθηκε στην Μπενφίκα

Το όνομα του Βραζιλιάνου άσου του Παναθηναϊκού παίζει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Τα μεταγραφικά σενάρια στο εξωτερικό για τον Τετέ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τους Πορτογάλους να υποστηρίζουν ότι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού προτάθηκε στην Μπενφίκα.

Ο μάνατζερ του Τετέ ψάχνεται στην αγορά για τον πελάτη του. Η Γκρέμιο είναι η ομάδα που θέλει διακαώς να τον αποκτήσει, ωστόσο ο Βραζιλιάνος άσος του Παναθηναϊκού προτάθηκε και στην Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρουί Σάντος του “Cnnportugal”, ο Τετέ έχει προταθεί στην Μπενφίκα, η οποία ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Τούρκου αριστερού εξτρέμ Κερέμ Ακτούρκογλου που πωλήθηκε πριν λίγους μήνες στη Φενέρμπαχτσε.

Για την ώρα, ο Βραζιλιάνος συνεχίζει κανονικά στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στις προπονήσεις, δουλεύοντας για τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του Μπενίτεθ στο 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo