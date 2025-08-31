Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στους Μιλγουόκι Μπακς

Στο πλευρό του αδερφού του, Γιάννη, θα βρεθεί και πάλι ο Θανάσης
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο NBA, μιας και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται και πάλι με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Την είδηση της επιστροφής του στους Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχασε όλη την προηγούμενη σεζόν λόγω της ρήξης αχιλλείου τένοντα που είχε υποστεί.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε δριμύτερος στα παρκέ, παίρνοντας μέρος στο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας, ενώ από τη νέα σεζόν θα επιστρέψει στη δράση και στο NBA, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo