Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στους Μιλγουόκι Μπακς

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στο NBA, μιας και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται και πάλι με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Την είδηση της επιστροφής του στους Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχασε όλη την προηγούμενη σεζόν λόγω της ρήξης αχιλλείου τένοντα που είχε υποστεί.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε δριμύτερος στα παρκέ, παίρνοντας μέρος στο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας, ενώ από τη νέα σεζόν θα επιστρέψει στη δράση και στο NBA, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην τελευταία σεζόν (2023/24) που αγωνίστηκε, είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 4.6 λεπτά σε 34 παιχνίδια με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.