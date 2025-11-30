Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με το αριστερό χέρι και τρέλανε τον Γιάννη στον πάγκο

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σημείωσε το τελευταίο καλάθι των Μπακς κόντρα στους Νετς, ξεσηκώνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον πάγκο.

Με το παιχνίδι να έχει κριθεί, ο προπονητής των Μπακς έριξε στα τελευταία δευτερόλεπτα τον Θανάση Αντετοκούνμπο στο παρκέ, με τον Έλληνα φόργουορντ να προλαβαίνει να κλέψει την παράσταση.

Ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά με το αριστερό, προκαλώντας πανικό στον πάγκο της ομάδας.

Thanasis Antetokounmpo puts the exclamation point on Milwaukee’s W!



Giannis’ reaction? SIMPLY AMAZING pic.twitter.com/KYzNysyNhL — NBA (@NBA) November 30, 2025

Η αντίδραση “Greek Freak” ήταν όλα τα λεφτά.