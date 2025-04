Ο θρίαμβος της Άρσεναλ «κλείδωσε» το 5ο «εισιτήριο» της Αγγλίας στο Champions League

Η ποδοσφαιρική Αγγλία και η Premier League μπορεί να πανηγυρίσει για το 3-0 που πέτυχε η Άρσεναλ κόντρα στην ρεάλ μαδρίτης, για τα προημιτελι΄’α του Champions League.

Η Premier League θα έχει σίγουρα πέντε ομάδες στο Champions League την νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, αφού εξασφάλισε μία από τις δύο επιπλέον θέσεις που απονέμονται για την League Phase, βάσει της συνολικής απόδοσης των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, (European Performance Spot – EPS) , όπως θεσπίστηκε πέρυσι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του θεσμού και της επέκτασής του σε 36 ομάδες.

Η Αγγλία ήταν στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και η επιπλέον θέση “κλείδωσε” με τη χθεσινή (08.04.2025) θριαμβευτική νίκη της Άρσεναλ.

Η 5η θέση στην Premier League δίνει “εισιτήριο” για το Champions League. Η Τσέλσι (53 βαθμοί) βρίσκεται στην 4η θέση, με τη Νιούκαστλ (53) στην 5η αλλά με αγώνα λιγότερο. Στη μάχη για την πεντάδα παραμένουν επίσης οι Μάντσεστερ Σίτι (52), Άστον Βίλα (51), Φούλαμ (48) και Μπράιτον (47).

Να αναφέρουμε, πάντως, ότι το νούμερο των αγγλικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Champions League της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ένα και μόνο σενάριο, τις ανεβάζει στις επτά!

England will certainly have FIVE TEAMS in the Champions League next season!



England can have up to SEVEN TEAMS in the Champions League next season if:



Aston Villa win the Champions League (+ finish out of Top 4)!



Man Utd/Tottenham win the Europa League!