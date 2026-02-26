Ο Τιερί Ανρί αποθέωσε την Μπόντο Γκλιμτ: «Αυτή είναι ο ορισμός της ομάδας»

Η Μπόντο Γκλιμτ δημιουργεί ένα ποδοσφαιρικό “παραμύθι” στο Champions League και κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές. Η ομάδα από τη Νορβηγία πέρασε με 2-1 από την έδρα της Ίντερ και -με δυο νίκες επί των “νερατζούρι”- πέρασε στους “16” του Champions League. Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί, είναι μεταξύ των ανθρώπων που “υποκλίνονται” στην ομάδα έκπληξη της διοργάνωσης.

Ο Τιερί Ανρί αποθέωσε την σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Μπόντο Γκλιμτ, σμείωσε πως είναι ο ορισμός της ομάδας και αποδεικνύει ότι δεν παίζουν πάντοτε ρόλο τα χρήματα και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών.

“Μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για ονόματα… Αλλά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει μια πραγματική ομάδα. Αν έχεις ομάδα, προκαλείς προβλήματα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν με νοιάζουν τα λεφτά σου. Αυτό που κάνουν, ο τρόπος που επιτίθενται και αμύνονται μαζί, χωρίς να σκέφτονται ποιοι είναι, αυτό δείχνει πως είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο.

Είναι ένα μάθημα για όλους όσους το παρακολουθούν. Παιδιά, αυτός είναι ο ορισμός της ομάδας”, ανέφερε ο Τιερί Ανρί, μέσα από την εκπομπή του CBS, στην οποία έχει ρόλο σχολιαστή.