Ο Τόμας Σατοράνσκι της Μπαρτσελόνα προέβλεψε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Euroleague και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση

Οι επιλογές του Τσέχου γκαρντ για τη νέα σεζόν στη Euroleague
Ο Τόμας Σατοράνσκι
Ο Τόμας Σατοράνσκι / Europa Press via AP

Η Euroleague ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας σεζόν και σε ένα νέο video στον επίσημο λογαριασμό της, ο Τόμας Σατοράνσκι κλήθηκε να διαμορφώσει την κατάταξη της κανονικής περίοδου.

Ο Τόμας Σατοράνσκι επέλεξε λοιπόν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, με τρίτη τη Ρεάλ Μαδρίτης, τέταρτη τη Μονακό και πέμπτη την πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του, την Μπαρτσελόνα, ακριβώς πίσω της.

Ο Τσέχος γκαρντ εμφανίστηκε έτσι αρκετά… αντικειμενικός, αφού άφησε τους Καταλανούς εκτός πρώτης 5άδας, αλλά και πίσω από τη… μισητή αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης.

