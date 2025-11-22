Αθλητικά

Ο Τόνι Βιλένα επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο

Για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού ο Ολλανδός μέσος μετά το τελευταίο του παιχνίδι στις 18 Αυγούστου του 2024
Ο Τόνι Βιλένα σε αγώνα του Παναθηναϊκού
Ο Τόνι Βιλένα σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Το όνομα του Τόνι Βιλένα προκάλεσε έκπληξη στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός στην 11η αγωνιστική της Super League.

Στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, μετά το δανεισμό του στην Αλάνιασπορ, ο Τόνι Βιλένα ήταν σταθερά εκτός ομάδας στον Παναθηναϊκός, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ τον ενεργοποίησε ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ολλανδός μέσος αποκτήθηκε μετά βαΐων και κλάδων από τους “πράσινους” το 2023, αλλά μετά από 44 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, τέθηκε στο περιθώριο για ένα 6μηνο, πριν “μετακομίσει” για το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, στην Τουρκία.

Έχοντας απογοητεύσει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, ο Βιλένα δεν υπολογιζόταν από τον Ρουί Βιτόρια, αλλά η αλλαγή προπονητή φαίνεται ότι θα του δώσει μία ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά με τον Παναθηναϊκό, με δεδομένες και τις απουσίες της ομάδας στο χώρο του κέντρου. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν τον Αύγουστο του 2024.

