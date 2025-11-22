Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντραγκόφσκι, αλλά με Βιλένα η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την 11η αγωνιστική της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τις Σέρρες, με απόντα τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Μία ίωση άφησε εκτός προπόνησης τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν τον υπολογίζει πλέον για το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, από το οποίο θα απουσιάζουν και οι τραυματίες Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Πελίστρι, αλλά και ο τιμωρημένος Τζούρισιτς.

Από εκεί και πέρα, στην αποστολή ξεχωρίζει το όνομα του Τόνι Βιλένα, ο οποίος και επιστρέφει μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σε ματς του “τριφυλλιού”.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Ντραγκόφσκι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.

Ο Τζούριτσιτς είναι τιμωρημένος και θα εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι.