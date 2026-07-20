Ο Τραμπ δεν έφευγε από την εξέδρα για να σηκώνουν οι Ισπανοί το τρόπαιο του Μουντιάλ – Σάλος στα social media

Να κλέψει τη δόξα από τους παίκτες της Ισπανίας «προσπάθησε» ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν έλεγε να φύγει από την εξέδρα των νικητών την ώρα που οι «Φούρια Ρόχα» ήταν έτοιμοι να σηκώσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζάνι Ινφαντίνο παρέδωσαν το τρόπαιο στον Ρόδρι και κάπου εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να κάνει τα δικά του εμποδίζοντας το τελετουργικό και τους παίκτες της Ισπανίας να βρίσκονται σε αμηχανία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποχωρούσε από το σημείο, καθυστερώντας την ολοκλήρωση της απονομής, με τον αρχηγό της ομάδας των Ιβήρων να περιμένει να απομακρυνθεί για να σηκώσει το τρόπαιο. Μάλιστα, ακόμη και ο Ινφαντίνο επιχείρησε να τον οδηγήσει εκτός της εξέδρας, με τις σχετικές εικόνες να γίνονται, όπως ήταν αναμενόμενο viral.

Rodri was waiting for Trump to leave so they can celebrate but he wasnt getting off the stage, even Infantino tried to get him off pic.twitter.com/ddCoctGZxl — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 19, 2026

The Spanish team wanted Trump to stay and lift the trophy with them… pic.twitter.com/5jjkLPXvEf — Sanjay Gota (@sanjaygota4) July 20, 2026

Τελικά το τρόπαιο το σήκωσαν οι Ισπανοί με τον Τραμπ να παραμένει στην εξέδρα και με τις αντιδράσεις στα social media να είναι πολλές.

Άξιζε το ξενύχτι για την απονομή οριακά να σπρώξει ήταν ο Ροδρι τον Τραμπ για να τους αφήσει να σηκώσουν τρόπαιο ..ο παρεισακτος#wc26gr — Sutzuki (@Sutzuki) July 19, 2026

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Breaking news! Δεν υπάρχει απονομή, πήρε το κύπελλο ο Τραμπ κι έφυγε. — Μάνος Πάτμος (@gavaises) July 19, 2026

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

It looks like Infantino is trying to get Trump off the stage before Spain lifts the trophy



Trump had other ideas https://t.co/eOMwdBV7K9 — Jonathan Lemire (@JonLemire) July 19, 2026

The World Cup trophy presentation moment…



Trump handed the trophy to Spain and then stayed on stage like: “So… where do I stand now?”



A little awkward, but the champions got their moment.#WorldCupwithMicky #WorldCup pic.twitter.com/nkrbp2ptIi — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 19, 2026

Trump tries to linger on the podium for as long as possible after presenting the World Cup trophy.



Infantino tried to bring him to the left but Trump kept wondering and eventually followed him to the right.



A repeat of the FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/1mU0iEG82o — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026

Όλα αυτά συνέβησαν λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που είχε δεχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Φυσικά είχε προηγηθεί η κίνηση να πάρει το τρόπαιο στα χέρια του πριν τη σέντρα του τελικού σε μια κίνηση να γίνει πρωταγωνιστής.