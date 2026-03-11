Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ινφαντίνο: «Η εθνική Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Μουντιάλ 2026»

Συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε το απόγευμα της Τριτης (10.03.2026) ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, με ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο “τραπέζι” να είναι η συμμετοχή του Ιράν στο προσεχές Μουντιάλ 2026, η οποία μέχρι και σήμερα θεωρείται αβέβαιη, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων που έχουν κάνει στη συγκεκριμένη χώρα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τον διαβεβαίωσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

«Κατά την διάρκεια των συζητήσεών μας, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», που συνδιοργανώνουν την διοργάνωση μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, έγραψε ο Ιταλοελβετός αξιωματούχος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε για πρώτη φορά «στην κατάσταση στο Ιράν», την οποία συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη συμμετοχή της εθνικής Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο οφειλόταν στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει από τις 28 Φεβρουαρίου.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης, ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, έθεσε το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ της διοργάνωσης, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα βαρύνει τις «αθλητικές αρχές» της χώρας: «Αυτά τα γεγονότα δεν θα μείνουν αναπάντητα. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο αυτήν την στιγμή είναι ότι με αυτήν την επίθεση και αυτή τη σκληρότητα, δεν μπορούμε να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με καμία ελπίδα», δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση.

Ορισμένοι παρατηρητές έθιξαν επίσης την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αρνηθούν να φιλοξενήσουν τους Ιρανούς για λόγους ασφαλείας, καθώς οι τρεις αγώνες των ομίλων τους είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, ένα σενάριο που φαίνεται να έχει αποκλεισθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλοι χρειαζόμαστε, τώρα περισσότερο από ποτέ, μια εκδήλωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους κοντά, και ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, γιατί δείχνει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», τόνισε ο κ. Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA, ο μόνος ηγέτης του αθλητισμού που ήταν παρών στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, επιδεικνύει τακτικά τους στενούς δεσμούς του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σε σημείο που του απένειμε πέρυσι ένα «Βραβείο Ειρήνης της FIFA» που δημιουργήθηκε για την περίσταση, με αυτή τη… συμπάθεια να δέχεται έντονη κριτική από τους φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.