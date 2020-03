Με σημερινό (23/3) “τιτίβισμά” του στο Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε πως περιμένει από τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, να λάβει τη σωστή απόφαση όσον αφορά τη διεξαγωγή ή όχι των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι.

Με τις χώρες που ζητάνε αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, αλλά τη ΔΟΕ μέχρι στιγμής να μην έχει πάρει κάποια οριστική απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να τοποθετηθεί για το ζήτημα.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση στο Twitter στην οποία τόνισε πως η χώρα του θα “καθοδηγηθεί” από τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζον Άμπε, οι οποίες σίγουρα θα είναι οι σωστές όπως επεσήμανε ο Τραμπ.

“Θα καθοδηγηθούμε από τις επιθυμίες του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ενός μεγάλου φίλου των Ηνωμένων Πολιτειών και ενός άνδρα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για τους ολυμπιακούς χώρους, όσον αφορά τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιαπωνία. Θα λάβει τη σωστή απόφαση!” έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

We will be guided by the wishes of Prime Minister Abe of Japan, a great friend of the United States and a man who has done a magnificent job on the Olympic Venue, as to attending the Olympic Games in Japan. He will make the proper decision!