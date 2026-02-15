Ο τραυματίας Λίλαρντ κατέκτησε το διαγωνισμό των τριπόντων στο All Star Game του NBA

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην αγωνιστική δράση, μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη στο τέλος της περασμένης σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο διαγωνισμό των τριπόντων στο All Star Game του NBA και πήρε τη νίκη για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Φορώντας πλέον τη φανέλα των αγαπημένων του Πόρτλαντ Μπλέιζερς πλέον, ο Ντέμιαν Λίλαρντ επιβεβαίωσε ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους σουτέρ στην ιστορία του NBA και “λύγισε” τους αντιπάλους του στον τελικό του διαγωνισμού τριπόντων του All Star Game.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφθασε τους 29 πόντους στον τελικό και άφησε στη δεύτερη θέση τον Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς με 27 πόντους και τρίτο τον Κον Κνίπελ των Σάρλοτ Χόρνετς με 17 πόντους.

DAME WON THE 3PT CONTEST pic.twitter.com/I3EoYMl44F — NBACentral (@TheDunkCentral) February 14, 2026

DAME TIME… FOR THE THIRD TIME!



He is now a 3x Champion of the @StateFarm NBA 3-Point Contest pic.twitter.com/M3CBaohU5Q — NBA (@NBA) February 14, 2026

“What were you thinking when Book was going off to start.”@Dame_Lillard: “I was praying on his downfall.”@DevinBook:



Dame won his THIRD @StateFarm NBA 3-Point Contest tonight! pic.twitter.com/mFSoarjX68 — NBA (@NBA) February 15, 2026

Ο Λίλαρντ κατέκτησε έτσι για τρίτη φορά το βραβείο και χρειάζεται μία ακόμη για να γράψει ιστορία, ως ο μοναδικός με 4 κατακτήσεις.