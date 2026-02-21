Ο τραυματίας Σάσα Βεζένκοφ πήρε το χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τη λήξη του τελικού Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 22ο κύπελλο της ιστορίας του, νικώντας στον τελικό του F8 Allwyn κυπέλλου, τον Ολυμπιακό με 79-68. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, αλλά δεν είχε μεγάλη βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Με 16 πόντους αλλά και 0/4 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ του τελικού, αλλά έφυγε ηττημένος και με πρόβλημα! Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού ένιωσε ενοχλήσεις στην μέση του, στο 28′ του τελικού και πήγε στα αποδυτήρια, ενώ επέστρεψε στην έναρξη της 4ης περιόδου, αλλά για να καθίσει στον πάγκο (δεν αγωνίστηκε άλλο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δυσκολία στο περπάτημα και με ειδική ζώνη για να θερμαίνει τη μέση του, μετά τις έντονες ενοχλήσεις που του προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού, ο Σάσα Βεζένκοφ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα.

Οι οπαδοί του “τριφυλλιού” αναγνώρισαν στον άσο του Ολυμπιακού την προσπάθεια που έκανε, με την κερκίδα να.. αφήνει ένα ζεστό χειροκρότημα.