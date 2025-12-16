Αθλητικά

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ

Για τον Έλληνα μπακ έχουν ασχοληθεί και άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί δυναμικά στην αγορά για την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ του και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του είναι αυτό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πραγματοποιεί ακόμα μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού, έχοντας τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των περισσοτέρων μεγάλων ομάδων της χώρας.

Το όνομά του είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει τότε.

Από την πλευρά του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, επιθυμώντας τη μεταγραφή του σε ομάδα που διεκδικεί τίτλους.

Το σίγουρο είναι ότι αν προχωρήσει μεταγραφή, θα γίνει με ορίζοντα το καλοκαίρι, καθώς ο Έλληνας μπακ θα ολοκληρώσει δεδομένα τη φετινή σεζόν στο ρόστερ του Λεβαδειακού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
103
98
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo