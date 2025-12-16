Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί δυναμικά στην αγορά για την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ του και ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του είναι αυτό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας πραγματοποιεί ακόμα μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού, έχοντας τραβήξει πάνω του τα βλέμματα των περισσοτέρων μεγάλων ομάδων της χώρας.

Το όνομά του είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει τότε.

Από την πλευρά του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, επιθυμώντας τη μεταγραφή του σε ομάδα που διεκδικεί τίτλους.

Το σίγουρο είναι ότι αν προχωρήσει μεταγραφή, θα γίνει με ορίζοντα το καλοκαίρι, καθώς ο Έλληνας μπακ θα ολοκληρώσει δεδομένα τη φετινή σεζόν στο ρόστερ του Λεβαδειακού.