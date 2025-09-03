O Τσάβι φαβορί για να γίνει νέος προπονητής στην Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή με το «Sky Sports» να αναφέρει πως φαβορί για να βρεθεί στον πάγκο των «ασπιρινών» είναι ο Τσάβι Ερνάντεθ.

Στόχος της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι να βρεθεί ένας τεχνικός ο οποίος θα καταφέρει να μετατρέψει την ομάδα σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή, όπως ήταν το 2024 με τον Τσάμπι Αλόνσο ο οποίος οδήγησε το σύλλογο στην κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος. Κάπως έτσι, οι διοικούντες βλέπουν στο πρόσωπο του Τσάβι τον εκλεκτό, μετά την αποτυχημένη συνεργασία της ομάδας με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καταλανός τεχνικός έφυγε από την Μπαρτσελόνα το 2024 και από τότε δεν έχει βρεθεί σε άλλη ομάδα.

Παράλληλα, στη Λεβερκούζεν δουλεύετε και η περίπτωση του Έντιν Τέρζιτς, του πρώην Γερμανού προπονητή της Ντόρτμουντ ο οποίος είναι άνεργος από το 2024 όταν και αποχώρησε από τον πάγκο των Βαυαρών.