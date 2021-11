Ο Τσάβι λίγο έλειψε να πιαστεί στα χέρια με τον Ουνάι Έμερι κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Το πέναλτι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-3, καθώς και οι έντονοι πανηγυρισμοί του Τσάβι με τους συνεργάτες του στον καταλανικό πάγκο προκάλεσαν την οργή του Ουνάι Έμερι.

Σύμφωνα με την Sport, ο προπονητής της Βιγιαρεάλ γύρισε και είπε στον τεχνικό της Μπαρτσελόνα: «Σου κάνουν συνέχεια δώρα, πάντα το ίδιο συμβαίνει μ’ εσένα».

Ο Τσάβι αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των ψυχραιμότερων και έπειτα της αστυνομίας για να μην πιαστούν οι δυο προπονητές στα χέρια.

Δείτε το βίντεο:

Unai Emery failed to shake Hands with Xavi after the game due to over celebrating Xavi and his back room staff and Xavi upset about it pic.twitter.com/ITjCRgNDQK