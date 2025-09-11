Ο Τσεντί Οσμάν απουσίασε και από τη σημερινή προπόνηση της Τουρκίας – Την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του κόντρα στην Ελλάδα

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Τσεντί Οσμάν δεν προπονήθηκε με τους υπόλοιπους παίκτες της Τουρκίας, ενόψει και του ημιτελικού με την Ελλάδα, δείχνοντας -φανερά- πως πονούσε.

Ο Τσεντί Οσμάν τραυματίστηκε στον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία και η παρουσία του στον ημιτελικό με την εθνική μπάσκετ, αποτελεί ένα μεγάλο “πονοκέφαλο” για τον Εργκίν Αταμάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο προπονητής της Τουρκίας, η συμμετοχή του Οσμάν στον ημιτελικό με την Ελλάδα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

“Η θεραπεία του Όσμαν συνεχίζεται. Φυσικά, δεν μπόρεσε να προπονηθεί σήμερα. Το αν θα μπορέσει να παίξει αύριο ή πόσο παραγωγικός θα είναι αν μπει στο γήπεδο, θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Με βάση αυτό, θα πάρουμε την απόφασή μας: θα μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για πόσα λεπτά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε; Λίγο πριν τον αγώνα θα μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό”, ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας σε Μέσα της Τουρκίας.