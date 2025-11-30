Αθλητικά

Ο Τσέντι Όσμαν εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της Εθνικής Τουρκίας με την Ελβετία

Παραμένει εκτός ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού
Τσέντι Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν με την Εθνική Τουρκίας/ REUTERS/Ints Kalnins

Ο Τσέντι Όσμαν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρεί και δεν θα αγωνιστεί ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Τουρκίας κόντρα στην Ελβετία για τα προκριματικά του Mundobasket.

Η Εθνική Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν δίνει τη δεύτερη μάχη της για την πρόκριση στο Mundobasket του 2027 και ο Τσέντι Όσμαν, σε αντίθεση με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν δε θα βρίσκεται στη δωδεκάδα της ομάδας.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε υποστεί διάστρεμμα σε μία φάση του αγώνα των πρασίνων κόντρα στη Dubai BC για τη Euroleague και έκτοτε είναι εκτός δράσης.

Αθλητικά
