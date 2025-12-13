Ο Τσιμίκας δεν έχει ικανοποιήσει τον Γκασπερίνι και είναι πιθανό να επιστρέψει στη Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν περνάει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, μιας και στην Ιταλία κυκλοφορούν σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στη Λίβερπουλ, αφού ο προπονητής της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι, δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την προσφορά του.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο Τσιμίκας δεν φαίνεται να ενθουσιάζει τον προπονητή της Ρόμα, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι τον έχει αφήσει αρκετές φορές στην άκρη του πάγκου. Το ενδεχόμενο να επιστρέψει τον Ιανουάριο στη Λίβερπουλ «παίζει» δυνατά στη γειτονική χώρα.

Ο Τσιμίκας έχει 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρόμα έχοντας δώσει μία ασίστ. Αν επιστρέψει στους κόκκινους του Μερσεϊσάιντ, θα πρέπει να βρει άλλη ομάδα, καθώς ο Σλοτ δεν τον υπολογίζει.